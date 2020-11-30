遠東商銀年年為頂級客戶舉辦「米其林饗宴」，今年因受新冠疫情影響，雖然無法如往年邀請米其林主廚來臺，但精心規劃聯手集團轄下臺北遠東飯店六大異國名廚，並由遠東商銀高階長官親自接待，為客戶獻上多國創意料理，融滙飯店ibuki、馬可波羅、香宮、醉月樓、遠東Café等各家主廚的拿手菜，由遠飯知名主廚們親自與VIP客戶分享美食與配酒之樂趣，讓財富管理與信用卡VIP客戶不用出國即可享用日、義、粵及上海菜等異國頂級美饌。

遠東商銀總經理周添財於晚宴致詞時表示，2020年遠東商銀獲得國內外多項財富管理評鑑獎項，都來自於客戶的支持和肯定，未來將持續秉持十樂智慧理財理念，利用遠東集團生態圈，為客戶打造多元豐富的樂富人生。

晚宴特別安排薩克斯風男樂手與黑人女歌手以動人之樂聲傳唱西洋經典老歌，並與臺下客戶輕鬆互動，客戶跟隨節奏舞動，笑聲與樂聲融合為晚宴添增迷人爵士風格；黑人女歌手更特別獻唱臺語歌「牽阮的手」，創造晚宴另一高潮。

晚宴後許多客戶還特別打電話到飯店詢問日後是否可以享用同款餐點，可見量身訂作之佳餚十足打動客戶的心。

(中時 )