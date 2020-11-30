如果深愛一個人，就會忍不住想要用盡全力以自己的方式去愛他，但是這樣的愛是否真的適合對方？星座運勢網站「星座愛情運勢」指出以下5個星座愛人的方式很激烈，甚至到了有點變態的地步，有時會讓戀人覺得快被逼到崩潰！

▍1.天蠍座

變態症狀：控制欲爆發

天蠍座本身就屬於比較有控制欲的人，當他深愛一個人更是控制欲爆發，甚至還會干涉對方的穿衣打扮、娛樂方式，出門聚會回家晚了就會問東問西，沒回訊息就會各種電話催促、詢問。雖然這些事情會讓另一半非常煩躁，但是對於天蠍來說，這樣才能表現自己有多在乎你，愛一個人就要如此在乎。然而這樣令人窒息的關心，的確偶爾會讓人覺得甜蜜蜜，覺得自己很重要，但是大部分時候還是挺崩潰的。

▍2.獅子座

變態症狀：霸道總裁病末期

獅子座無論男女內心都住了一個霸道總裁，在戀愛後，霸道總裁病症逐漸顯現，尤其當他深愛一個人時，基本就是「病入膏肓」，動不動就要你只能看他一人，而且特別喜歡高調示愛，表現情人的專屬特權，還愛吃醋、生悶氣，真的讓人哭笑不得，有時候甚至覺得不是「霸道總裁病末期」，而是「幼稚病末期」。

▍3.巨蟹座

變態症狀：林黛玉附體

巨蟹座自帶傷春悲秋體質，很容易多愁善感，一個惱人的秋風都能讓他傷感半天，談起戀愛更是動不動就想吟詩一首。當然這也不能怪巨蟹本人，這完全是敏感、缺乏安全感體質的緣故。深愛一個人後，巨蟹會比常人更容易患得患失，對方的小舉動小改變都能引起他內心的軒然大波，時不時就林黛玉附體，來點突然的不開心、小傷感。而且戀人一旦詢問原因，必定問不出所以然，讓戀人不知所措，久而久之會感覺到疲憊。

▍4.天秤座

變態症狀：態度忽冷忽熱

天秤座脾氣溫和，算得上是溫柔有風度的優秀戀人。但是一旦深愛一個人，天秤愛好和平不愛爭吵起衝突的優點，也可能會變成缺點：在兩個人有矛盾的時候，天秤總是因為不願爭吵而選擇沉默，這在對方看來其實算是更為殘酷的冷戰，這樣也並不會讓問題真正解決，反而會累積更多的矛盾。天秤談戀愛時很多內心戲，遇到問題總會想來想去，又怕說出來給另一半帶來困擾，於是就一個人默默消化，這個時候很容易忽略另一半的感受，導致和天秤在一起很容易感覺到他態度忽冷忽熱，非常沒有安全感。

▍5.處女座

變態症狀：秒變龜毛仙人

戀愛前，處女座只是挑剔、潔癖、強迫症的代言人。戀愛後，處女座就是龜毛仙人本尊，他不僅自己挑剔、自己潔癖、自己強迫症，還要求你各方面要更完美，處處整齊衛生，東西按照他的要求擺放好。其實有的時候，他只是關心你，想提醒你天涼加衣，按時吃飯，但是話一出口就成了挑剔對方，這通常讓另一半感到非常煩躁。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)