華新科(2492)將透過旗下日本子公司釜屋電機以每股460日圓，公開收購（又又）信電機（Soshin）普通股股份，預定最低收購5,560,000股至最高收購7,815,600股，即35.64％至50.10％股權，總收購價金預計約為25.6億至36億日圓（約新台幣7億至9.9億元）。釜屋電機亦預定公開收購期間將自2020年12月1日至2021年1月4日止，本收購案若累積有效應賣數量達最低收購數量時，則這次公開收購數量條件即告成就。若累積有效應賣數量超過最高收購數量時，則釜屋電機不會收購超過最高收購數量部分，釜屋電機將按各應賣人委託申報數量依比例分配向應賣人購買。

Soshin於今日董事會也通過決議支持這次收購案，此外，本公開收購案已取得Soshin最大股東、同時為Soshin現任母公司日本NGK同意並已簽署應賣合約，於本公開收購案應賣其持有5,560,000股（35.64％）。收購案預計2021年1月12日完成交割，交割後，NGK仍將至少持有Soshin 786,000股（5.04％）。

Soshin為日本東京證券交易所市場一部上市公司，成立於民國27年，為電子元件製造商。Soshin的主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售。主要產品為電容、濾波器、EMC保護元件等，其LTCC濾波器的技術領先業界，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域中，如車用市場、醫療機器如核磁共振儀器、通信基地台、衛星設備或鐵道設備等。釜屋電機今年6月已取得該公司9億日圓私募可轉換公司債。

釜屋電機期望透過本收購案，成為Soshin第一大股東與其建立合作關係。Soshin的品牌、產品客製化能力以及研發技術將有助於華科集團拓展日本與其他新的市場，且能夠擴大華新科產品組合、規模及客戶群。釜屋電機同時將運用華新科銷售通路協助Soshin增加日本以外客戶群，並且利用集團的營運管理能力、成本控管競爭力以及非日本地區資源，增加Soshin的企業價值。

(時報資訊)