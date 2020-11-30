保德信高成長基金經理人葉獻文表示，今(30日)因MSCI收盤生效，台股權重將向下微調，致使台股收盤跌逾百點。不過，從歷年MSCI對台股影響可看出，基本面等才是左右台股長期表現的關鍵，MSCI權重升降對指數影響已日漸縮減，更何況從目前資金動能來看對台股仍相當有利。

美元指數上周跌破92關卡，觸及2年來低點，今年來累計跌幅超過4.6%。美元維持弱勢提供了新興貨幣走升空間，新台幣匯價今早再觸及28.5元，但午盤央行進場調節以28.822暫收，台股今天收盤則跌逾百點。從資金面來看，央行上周公布10月M1B年增率上升至12.9%，創波段新高，顯示台股資金充沛，在基本面走強與外資回流下，法人認為加權指數將持續挑戰萬四大關。

葉獻文表示，截至11月27日，外資11月大舉回補上市櫃股票1618.98億元，為近20年來單月買超台股金額第7高水位，前次為2016年3月與7月，在法人買盤加持下，當年度加權指數上漲近11%，若未來行情看升、外資持續站在買方，配合內資法人共襄盛舉，有助於維持指數多頭趨勢。

新台幣匯價方面，11月底最後1個交易日，出口商拋匯需求出籠，新台幣兌美元匯率一早勁揚逾3角，直接衝28.5元，不過中央銀行堅守此關卡，並近午時急拉3.22角，使新台幣午盤暫時收在28.822元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量為4.08億美元。

(時報資訊)