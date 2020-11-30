周一日經指數收黑，但11月創下近27年來最大單月漲幅，對新冠肺炎疫苖研發進展的樂觀看法，以及美國大選的不確定性逐漸消退，為市場的風險偏好帶來提振。

受上周五美股收高激勵，日股早盤開高，但來自獲利了結與月底部位調整的賣壓湧現，使日股盤中由升轉跌。美元跌至103.85日圓，亦使出口股受到打壓。

周一日經225指數收跌0.79%，為26,433.62點，結束連漲4日的升勢。不過該指數11月上漲15%，創下1994年1月以來最大單月漲幅。

東證一部指數收跌1.77%，為1,754.92點，本月創下2013年4月以來最大單月漲幅。

因國內疫情持續升高，航空股與陸運股分別下挫2.29%與3.59%。

受惠於拜登贏得美國總統大選的態勢逐漸明朗，以及主要新冠候選疫苖產生高度防護力的樂觀消息，強勁的市場風險偏好在本月主導了全球市場行情。分析師表示，這些消息在本月推動日股大幅走高，達到了卓越的表現，而經濟活動將回復正常的期望將進一步提振投資人信心。

(時報資訊)