針對外資連續買超9週的印度股市，PGIM Jennison團隊表示，今年來印度股市漲幅為亞股第三，吸金程度則是亞股之最，隨印度推出新一波振興方案3.0版，用以促進信貸、就業、房地產和農村經濟，帶動印度最新製造業PMI續升至58.9，服務業PMI也回升至50之上，達54.1，另外，在印度經常帳赤字明顯改善之下，外資對於印度股市投資預期可望進一步回流，若配合印度央行停止干預匯率市場，在國際資金激勵下，有機會帶動盧比進一步走升。

觀察2000年以來每年11至12月全球主要股市表現，可發現印度股市上漲2.6%表現最佳，印度第三季財報實際公布EPS比市場預估平均高出9％，創紀錄次高，其中，金融（私人銀行）、科技、原物料（油漆、水泥）、地產等類股皆優於預期，高盛預估印度明年企業獲利將大幅成長24％。此外，印度10月製造業PMI再創10年新高，來到58.9，另包括貨運量、用電量、稅收等高頻數據顯示，印度實體經濟回溫趨勢不變。

分析師預估未來五年印度GDP成長率基本盤5～6％，若政策支持並深化改革，則上看8％，今年以來外資流入印股金額持續增加，已達148.7億美元，為新興市場唯一買超，單單11月就買超了83.2億美元。

(時報資訊)