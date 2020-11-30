台北晶華酒店攜手「亞洲萬里通」推出「住房有哩」住房專案，每房4,600元起、可以入住佔地13坪的豪華客房、享用兩客全台灣唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐、並獲贈「亞洲萬里通」1,000里數，持台新銀行信用卡於台北晶華酒店官網刷卡預訂此專案，可另獲贈市值780元的老行家珍珠粉一盒。

令人期待的是，2021年1月31日還會進行抽獎，有三位以此專案入住的幸運房客，可以再獲得10,000里數。旅遊控、集點控、「亞洲萬里通」的「哩」民們…敬請把握這個輕鬆累積哩程兼具城市度假休閒的好機會。12月24日以後入住者，也歡迎申請使用北市府推出的「台北加碼GO」秋冬觀光補助，每房再省1,000元。

疫情發生之前，12月是出國旅遊的大月，前往世界各國歡度聖誕或是跨年的國人特別多，今年雖然無法出國，晶華還是規畫了讓擁有航空哩程會員的消費者持續累積哩程數的機會，酒店董事總經理吳偉正表示：「亞洲萬里通一般的會員們平常必須消費30元才會獲贈一里，如果要累積1,000里數，需要花費3萬元，但是入住晶華僅需不到6分之一的花費，就可以獲得同樣的哩程數，三位幸運的房客還有機會抽到活動結束時加碼贈的10,000里數，晶華期望協助大家累積足夠的哩程數、為未來的國外旅行做足準備。」

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。再加上時值聖誕佳節，酒店中庭矗立著高約三層樓的聖誕樹、加上12月11日起每晚強力放送的聖誕燈光音樂秀，為房客們增添了濃濃的過節氛圍。

此外，酒店外步行可達的「中山線形公園」更有如同東京表參道般的繽紛聖誕燈飾，是歡度聖誕佳節的不二選擇。旅客選購「住房有哩」專案，可以享用酒店內的頂樓露天游泳池、星空電影院、三溫暖等各項設施。

(中時 )