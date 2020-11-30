衛生福利部台中醫院與舜云音樂寶姆托嬰中心攜手設置「醫療級托嬰中心」，該托嬰中心比照準公托收費，軟硬體由舜云音樂寶姆托嬰中心負責，而台中醫院則給予保健醫療等加值服務。（馮惠宜攝）

全國首家由衛生福利部所屬醫院成立的托嬰中心11月30日在台中醫院成立，該院與舜云音樂寶姆托嬰中心攜手設置「醫療級托嬰中心」，提供院內醫護員工及一般民眾0-2歲寶寶的托育需求，在200坪大的空間裏，由15位專業保姆提供適齡托育，並由台中醫院醫護團隊提供醫療保健服務，核定可收56名寶寶，12月1日正式開幕，已有50名寶寶送托，相當熱門。

這項揭幕活動由9位平均1.5歲的可愛寶寶，熱情舞動迎賓展開序幕；衛生福利部台中醫院院長侯承伯指出，院內醫護有托育需求，因而積極配合政策提供友善職場育兒環境，打造醫療級托嬰中心，減輕育兒員工在工作與幼兒照顧兩頭燒的壓力，讓醫護同仁不僅可以安心工作，幼兒也能得到更完善照護，提升員工留任率及生育意願。

首批送托自家小孩的醫院同仁洪千惠，本身亦是台中醫院小兒科醫師，她表示孩子在醫療級的托育場所，可以在白天上班時間將幼兒帶來、下班再接回家，專業的醫療服務更是5星級保護，令她好放心；另位送托的護理師張嘉琪7月才剛誕下女寶寶，因長輩無法幫忙看顧，自己只能育嬰留停照顧，得知院方成立托嬰中心，距離近又可以放心的工作，還能隨時看到孩子，讓她迫不急待想趕快送托，返回工作崗位。

台中醫院附設舜云音樂寶姆托嬰中心設置於長照大樓2樓，有別於坊間托嬰中心，院方更提供專業醫療加值服務，初期便成立托育醫療健康合作小組，包括小兒科、牙科醫師的加值照護、感控護理師的醫療保健照護服務、營養師為幼兒營養把關並監督供餐品質、心理師透過評估了解幼兒整體發展表現，建立更專業的幼兒照護流程。

(中時 )