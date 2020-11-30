大河里土地公廟經費8000多萬，不足2000多萬元，號召企業界認養。（盧金足攝）

大河里土地公廟多年前曾舉行動工未果，現在12月5日將舉行動工典禮。（資料照／竹盧金足台中傳真）

麗明營造董事長吳春山擁有興建台中國家歌劇院、故宮南院等大型工程經驗。（盧金足攝）

台中市水湳經貿園區占地67公頃中央公園，將於12月6日舉行啟用典禮，當初為開發這塊綠寶石，百年歷史西屯區大河里土地公廟搬離水湳舊址，土地公庇佑鄉土，地方回饋8888萬打造新廟址，為全台首座以國際競圖的土地公廟，12月5日舉行開工動土典禮，且不足2000多萬經費，已有100多家企業認養，早日促成土地公住進新家的美事。

承攬興建大河里土地公廟的麗明營造董事長吳春山，是挑戰最難蓋建築的「專門戶」，繼打造台中市7期台中國家歌劇院後，故宮南院也出自他手。

除了大型公共建築，大河里這座這土地公廟，是吳春山承建的建案中，堪屬迷你版的建案，但土地公廟是國人重要信仰中心，隨著水湳經貿園區完工進度超前，不忍土地公住了多年鐵皮屋，發願要蓋好這座國際級的土地公廟。

西屯大河里土地公廟，從2014年籌辦國際競圖，由日本籍芥隆之介奪冠，因總經費8000多萬遲未動工，拖了6年進展較慢，吳春山以8888萬承攬，不足費用由他募款，企業響應捐「光明燈」，預計120人認養，每人20萬元，很多大企業老闆不是住西屯區，樂於響應捐款蓋廟。

台中市創全台之先，舉辦福德祠國際競圖，吸引日本、美國、台灣等9個國家，307件作品參賽，請來改建桃園第一航廈日本建築團紀彥當評審，由當時就讀日本大阪市立大學的芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作「Under a Roof」垂降的大屋頂作品脫穎而出。

吳春山表示，廟方自備6600萬經費，興建經費8000多萬，經競標後，以8888萬元標得，不足2000多萬元，運用土地公廟主體建築，利用為空氣流通與光線導引的120個窗口，當成廟的「光明燈」，號召企業界認養1個20萬元，已有100多人認養，反應熱烈。

擁有興建台中國家歌劇院、故宮南院等重大工程經驗，吳春山說，不畏挑戰性高的工程，這座土地公廟位在水湳的黃金地段，希望8888萬元吉祥數字，為地方帶來繁榮，也給土地公一座國際級的廟宇。

台中市西屯區土地公廟身價不凡，位於7期的惠來里福德祠，周遭豪宅林立，占地500坪市價高達10多億元，地形被稱「田螺下陷穴」像聚寶盆，很多大老闆開黑頭車來拜拜，現在又出現國際競圖的土地公廟備受矚目。

西屯區大河里長陳資源說，土地公廟遷來以後，多年來都是鐵皮房子暫時安置，希望趕快興建讓土地公香火繚繞，庇佑地方，也能成為觀光景點。

百年歷史的大河里土地公廟，位在水湳經貿園區，面積266坪，區段徵收後分配近200坪土地，得獎作品透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面的概念，保留傳統宮廟屋頂又不失現代感的設計。

推動福德祠競圖的建築師戴育澤表示，土地公廟的造價，不輸7期豪宅，希望「家鄉的土地公廟自己選、自己蓋！」這座土地公廟將成為新地標。

(中時 )