水湳中央公園即將在12月6日開幕啟用，但園區內最重要的建築「台灣智慧營運塔」卻不見任何規劃進度。市議員林祈烽批評，台灣智慧營運塔就像空中樓閣一樣，到現在什麼規劃進度都沒有。市長盧秀燕說，因兩位前任市長規劃方向是截然相反，要把兩位市長的東西調在一起，的確是不容易的事。

林祈烽30日在市政總質詢問市長關於「台灣智慧營運塔」的規劃進度，以及未來到底要做什麼用途？林祈烽說，市長上任已經快要2年，在今年一整年的施政報告中，完全沒有提到台灣智慧營運塔的任何規劃進度，是不是代表台灣智慧營運塔到現在都還是一座「空中樓閣」，根本什麼規劃都沒有，一切都要重頭再來過？

盧秀燕表示，胡前市長要做的是台灣塔是台中市的門戶地標，就像東京鐵塔一樣，強調的是高度，著眼在經濟和觀光，要給台中市一個有特色的建物地標；林前市長剛好相反，他不太重視建築形狀，強調的是智慧的營運內容要放到建築物內，包括有產業進駐營運等等。

盧秀燕指出，兩位前市長的規劃剛剛好相反，兩位又都規劃了4~5年以上的時間，胡市長規劃了13年沒有蓋起來，林市長又調整了4年，表示這是重大案子，兩位市長的規劃又都很有道理，加上每位議員的立場又都不一樣，所以她要取其長，結合兩者的優點，雄心壯志比他們更大，又要有地標，又要有建築的景觀特色，成為台中市的門戶，營運內容又要達到智慧和結合產業等等。

盧秀燕強調，在兩任市長任內都沒有完成的計畫案，在她任內要整合，請議員給她一點時間，因為不是「黑白蓋一蓋」，隨便調一調、畫一畫就好，這是台中市最寶貴的土地，再來，也要考慮到財務的問題，不可能要馬兒好又要馬兒不吃草，要蓋多大的規模？財務和施政優先次序要怎麼處理？在內部開會還沒有一個定案前，也不必去宣布，因為要把兩位市長的東西調在一起的確是不容易。

林祈烽批評，再過2年，園區內的各項重大建設可能都已經完工或接近完工狀態，此時如果「台灣智慧營運塔」才剛要動工興建，建築圍籬開始圍起來，大型工程車進進出出，園區工地內每天都是飛揚的塵土、噪音，台中中央公園的美感，豈不被這座大型工地破壞怠盡？

林祈烽說，時間拖愈久，營建建築成本屆時也可能上揚，規劃動工後會不會發生追加預算的問題？最後搞到預算破百億，甚至一塔變二塔的事情又再度發生，到時候，場面可能就會很難看了！

(中時 )