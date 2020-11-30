是方電訊宣布「是方i健康APP」正式上線！近年來，國內智慧健康照護產業蓬勃發展，舉凡電信與科技巨頭積極搶灘年產值破千億市場。是方將智慧穿戴及量測裝置整合，搭配針對健康資料研發的分析引擎，以及獨特食物圖像辨識功能，率先為國人打造亞太區「華人智慧健康雲」，提供消費者更先進的AI健康促進管理服務。

目前市面上所推出的各類智慧健康雲服務，大多數皆以記錄數據功能為主，而且也忽略一項事實：東方人的生理特徵、體質、飲食與生活習慣與西方人不同；因此，健康促進管理不僅僅需要針對個人，更要具備完整且健全的華人健康資料庫，藉以進行大數據分析後，才能提供使用者最適的健康促進管理建議。

「是方i健康APP」除了擁有健康紀錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理等4大產品功能之外，更兼具以下4大優勢：包括健康資訊可攜化、健康大數據分析、結合地理位置及產業應用平台，與Garmin、health inventor、Rossmax、Dataa、Heho等合作夥伴進行產業推廣，讓產業應用全方位延伸，形成互利的健康雲服務應用平台商圈。

是方董事長吳彥宏表示，「是方i健康APP」主要結合IoT技術與智慧健康分析引擎，整合華人健康資料庫進行大數據分析處理，並提供健康管理紅綠燈顯示，以及能隨身應用的健康管理平台，打造出國內唯一專屬個人化的健康促進管理服務。未來，合作夥伴也將擴及更多行動量測裝置、健檢中心、健身中心、長照機構、連鎖藥局及保險公司等，一起推動全方位智慧健康促進管理服務。

「是方i健康APP」目前鎖定健康管理、飲食管理及運動管理3大消費客群，運用IBM雲端平台進行健康資訊的建模與分析，並歸戶到國產雲端資料庫，提供用戶健康資訊服務，預期將成為是方雲端商務應用服務重要的一環，更可促進國內健康產業鏈的發展。

(中時 )