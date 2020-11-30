Rakuten Monkeys宣布不與投手林樺慶、林國裕、林逸翔、野手葉竹軒、張煒謙、紀品宏以及林大展等七人續約，感謝這七位球員對於球團的貢獻，球團祝福他們在未來都能夠一帆風順，再找到個人發展的舞台。

(中時 )