中職》樂天桃猿公布釋出名單 林國裕、林樺慶、葉竹軒等7人 16:062020/11/30 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿公布釋出名單，包含林國裕、林樺慶、葉竹軒等7人。（樂天桃猿提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Rakuten Monkeys宣布不與投手林樺慶、林國裕、林逸翔、野手葉竹軒、張煒謙、紀品宏以及林大展等七人續約，感謝這七位球員對於球團的貢獻，球團祝福他們在未來都能夠一帆風順，再找到個人發展的舞台。 (中時 ) #中職 #樂天桃猿 #林國裕 #林樺慶 #葉竹軒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》富邦釋出12人 名單包含倪福德、張詠漢 15:232020/11/30 體育 中職》遭桃猿釋出 林國裕感性發文：讓愛打球的男孩圓夢 13:572020/11/30 體育 中職》統一人事異動 傳釋出林煜清、莊駿凱轉教練 12:472020/11/30 體育 李國毅演活故宮「翠玉白菜」！與莊凱勛、劉冠廷《故事宮寓》飆戲 18:442020/11/30 娛樂 中職》兄弟60人保護名單 2名去年選秀新人未入列 17:212020/11/30 體育 台北跨年再添獨家卡司周興哲、魚丁糸 17:272020/11/30 寶島 國泰一日生活圈 蔡英文鮮體驗 04:102020/11/30 財經焦點 安全第一 中市府要求北捷局全面檢測台中捷運綠線 16:392020/11/30 生活 張淑芬成大EMBA演講 獲熱烈回響 04:102020/11/30 產業特刊 遠東巨城周年慶 業績大爆發 04:102020/11/30 產業．科技 體育熱門新聞 F1賽車離奇意外 護欄被穿透、車斷兩截起火 - 體育 棒球》年輕球員搶著進職棒 小心回頭無路 - 體育 中職》兄弟60人保留名單 2名去年選秀新人未入列 - 體育 拳擊》鐵拳沒生鏽 泰森8回合戰平小瓊斯 - 體育 NBA》湖人也搶不到！葛倫羅賓生爆冷加盟國王 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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