隨著NBA新球季開打腳步越來越近，公鹿「字母哥」阿提托康波30日於IG貼自己坐在飛機內的照片，更寫，「回密爾瓦基了！」代表他已離開家鄉希臘回球隊投入訓練，甚至距離他同意完成跟公鹿的5年2.4億美元頂薪續約日子不遠了。

阿提托康波上季帶領公鹿連兩季搶到聯盟戰績第1，自己更包辦年度MVP、年度最佳防守、年度第一隊與年度防守第一隊等獎項，這一切卻因公鹿提前在東區準決賽淘汰變成毫無意義，接著更是謠傳勇士、熱火等隊都有興趣招募字母哥。

儘管沒有辦法得到阿提托康波的續留承諾，公鹿仍在今年自由球員市場動作頻頻，除了從鵜鶘換來主控哈勒戴，更找來奧古斯丁、波提斯、福布斯、克雷格等綠葉球員輔佐字母哥，就是期望可以換來字母哥願意點頭長期留在密爾瓦基。

如今公鹿終於等到阿提托康波從希臘返回美國的消息，希望讓他看到球隊的全新面貌之後，願意坐下來跟公鹿高層談判續約事宜，如此一來也可避免夜長夢多，畢竟包含勇士、熱火等隊都很積極爭搶字母哥，接下來就看字母哥何時表態了。

(中時 )