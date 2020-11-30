新華擬以5.7億元收購玉豐物業 16:092020/11/30 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華（5481）董事會30日決議通過，擬以5.7億元現金收購玉豐物業管顧公司100％發行股權。 玉豐營業項目為不動產買賣及租賃業務，主要資產為擁有桃園市龍潭區中原段丁種建築用地5,794坪及位於該筆土地上之工業廠房6,845坪，每年約可產生租賃收入逾2,000萬元。 新華總經理何君憲表示，公司看好工業用地開發及廠房租賃需求，擬投資取得玉豐100%股權，總投資金額不超過5.7億元，預計12月底前完成交易。 (工商 ) #新華 #玉豐 #擬以 #物業 #租賃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳美國擬將中海油、中芯加入制裁黑名單 11:412020/11/30 財經 工研院攜手臺中市府、鼎漢、豐榮、緯創資通、台數科開發自駕巴士 12:152020/11/30 財經 利多豐 泰碩、雙鴻認購火紅 04:102020/11/30 證券．權證 《金融股》開發金公開收購利多 中壽漲停 09:262020/11/30 財經 美股四大指數齊揚 台股開盤走揚 09:232020/11/30 財經 華新科斥資25.6億元 公開收購双信電機 15:092020/11/30 財經 港府擬加重違防疫令罰則 嚴重者判監 11:472020/11/30 兩岸 《國際金融》全球保險以8.3億歐元賣出中東歐業務 11:082020/11/30 財經 《盤後解析》MSCI生效放火、爆量3835億 惟本月漲逾千點 14:152020/11/30 財經 《未上市個股》晶圓代工產能不足 力積電擬漲價 15:402020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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