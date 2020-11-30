新華（5481）董事會30日決議通過，擬以5.7億元現金收購玉豐物業管顧公司100％發行股權。

玉豐營業項目為不動產買賣及租賃業務，主要資產為擁有桃園市龍潭區中原段丁種建築用地5,794坪及位於該筆土地上之工業廠房6,845坪，每年約可產生租賃收入逾2,000萬元。

新華總經理何君憲表示，公司看好工業用地開發及廠房租賃需求，擬投資取得玉豐100%股權，總投資金額不超過5.7億元，預計12月底前完成交易。

(工商 )