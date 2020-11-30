中國銀行研究院30日公布最新經濟展望報告，預計大陸GDP在2020年增長2.1％左右後，2021年會恢復至正常水準，升至7.5％左右；政策上繼續發揮積極財政作用，結構性降準、定向降準仍是重要備選工具。

路透報導，中國銀行報告稱，2021年是大陸實施「十四五」規劃的開局之年，外部環境仍是大陸經濟發展面臨的最大不確定性，全球疫情存在反復風險，中美關係博弈長期化趨勢不會改變，全球政經格局依然複雜多變。

而從國內看，逆週期調控政策力度將有所減弱，但大陸疫情防控更加科學有效，經濟增長面臨的有利因素較多，經濟增速很可能恢復至正常水準以上。具體而言，報告預計2021年在基建和房地產投資的帶動下，投資增速將繼續加快，增速升至6.5％左右，成為2021年經濟增長的重要動力；消費持續恢復，消費對經濟增長的貢獻將明顯提高，預計增速為10％左右。

但報告也稱，大陸外貿出口增長壓力較大，原因在於歐美疫情急劇反彈和重啟封鎖，逆全球化浪潮、中美經貿摩擦等，以及2020年出口高基數。總體來看，預期2021年大陸出口增長2％左右，進口增長3％左右。

報告強調，結構性貨幣政策工具仍是重點，更加注重精確性和靈活性。考慮到宏觀槓桿率過快上升對實體經濟發展帶來的不利影響，貨幣政策將更加注重防風險，進一步寬鬆的可能性下降。與此同時，債券違約風險依然頻發，進而有惡化信用環境、加大金融市場波動、推高風險溢價的可能，需要貨幣政策及時做出對沖，防止金融市場超預期波動引發的貨幣市場利率過快上升等問題。

報告指出，貨幣政策將繼續圍繞解決結構性問題，重點解決中小金融機構流動性不足以及中小企業資金可得性問題，預計2021年結構性降準、定向降準仍是重要備選工具。

(工商 )