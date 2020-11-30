【明日之後】「明日之後」×「ResidentEvil」（通稱：惡靈古堡）12月3日合作活動再啟！

開放世界末日生存手遊《明日之後》(iOS & Android)，官方今(30)日宣佈，將於12月3日至12月17日與 Capcom 公司的恐怖生存系列遊戲作品《Resident Evil》（台譯：惡靈古堡）正式開啟第二彈合作。今天合作特設網站已開放，官方社群玩家福利活動也將陸續公開。

在本次第二彈合作“最終之戰”中，玩家需要團結一致對“保護傘公司”發出“最後一擊”！第一彈裡的全部合作內容，包括里昂、艾達·王角色經典時裝、摩托車載具、《Resident Evil》風格的限定裝飾掛件將再度全數登場。

此外，第二彈合作追加了吉兒與威斯卡兩位經典角色的外觀時裝，以及特色的合作限定背包和限定相框，玩家將身著Resident Evil時裝體驗到廝殺和對抗的快感。《Resident Evil》經典場景的浣熊市警察局副本還會再度登場。玩家將進入危機四伏的警察局副本，再次面對Resident Evil中暴君、處刑者、G 第 2 形態、Nemesis四位經典BOSS，在暴君的不斷追擊中，通過解開場景中的密碼鎖集齊三枚徽章，以打開秘密通道，和終極BOSS決一死戰！

第二彈合作追加吉兒與威斯卡兩位經典角色的外觀時裝。(圖/業者提供)

11月30日開始，《明日之後》FB官方粉絲團也將推出限時抽獎活動。

《明日之後》X《Resident Evil》第二彈合作將於12月3日正式上線，本次合作是玩家在《明日之後》中體驗Resident Evil元素、獲取合作限定道具的絕佳機會。能否在“最終之戰”中擊退保護傘公司，拯救人類？一切即將揭曉！最終之戰 惡靈覆滅！

(科技)