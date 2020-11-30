台北資訊月將於12月2日展開序幕！實體展和首次線上展並行，主辦單位預估台北場有300家廠商參展，期間將有30萬人次參與，主題鎖定5G新應用、教育科技、樂齡科技等。現場規劃4大展區，包括台灣教育聯合展區、校園超部署、創課神隊友、特色辦學區、及防疫不停學主題館和親師生敲敲門2個議題主題館。

宏碁(2353)今年首度以「科技守護安全」為主題，透過「宏碁AI智能安防系統」、「宏碁AI智能精準投放系統」進行辨識偵測互動，同時搭配「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」，為教室等教學環境注入安全與智慧兩大特色，亦在疫情肆虐之際，提供全新的防疫應用「宏碁AI智能移動式感測報到系統」，落實實名制等防疫措施，多元智能應用服務健全校園防護網，成功示範未來智慧安全校園樣貌！

微星(2377)MSI則在資訊月推出多款新品及購機優惠方案，為職場專業工作者量身打造的商務系列筆電全新SUMMIT系列，提供絕佳的生產力、安全性、高可靠度與簡約風格，攜手商務菁英共同邁向事業上的新巔峰。SUMMIT系列搭載最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片。

玩家必備的強悍遊戲火力RTX 2070、RTX 2060效能電競筆電，飆速遊戲武器GL75/GL65 Leopard搭載最新第10代Intel Core i7-10750H處理器與GeForce RTX 2070獨立顯示卡，搭配獨家Cooler Boost 5散熱模組設計，讓CPU和GPU都能發揮極致效能。

(時報資訊)