109年全國身心障礙國民運動會已於11月30日在台東縣正式落幕，台北市代表隊勇奪201金120銀60銅的佳績，在各縣市中蟬聯冠軍寶座，包括田徑、游泳、射擊等多個種類競賽項目多人次打破全國及大會紀錄，台北市陣中選手也多人衛冕冠軍，表現相當亮眼。

今年北市派出代表隊，計有選手255人、隊職員212人，參賽種類包括田徑、游泳、射箭、射擊、各項球類及特奧項目等運動競賽共計15項，其中視障田徑好手劉雅婷，獲7面金牌，並有5項破大會紀錄、4項破全國紀錄，男子楊川輝選手拿下4面金牌，2位選手更正備戰東京帕奧參賽資格。

輪椅籃球睽違3屆，首次獲得金牌，選手們在場上拼戰的精神，振奮人心。 （北市體育局提供／吳康瑋台北報導）

聽障男子組、女子組4x100公尺接力穿金戴銀，男子組在2位選手受傷下，仍奮力為台北市留下銀牌，在游泳比賽場上，肢障女子組謝宛蓁選手個人奪得7面金牌，另外，肢障、視障游泳接力更囊括5面金牌，戰績輝煌，另外輪椅籃球睽違3屆，首次獲得金牌，選手們在場上拼戰的精神，振奮人心。

在桌球競賽中，台北市桌球代表隊力戰群雄，在各障別個人單打及團體賽中共奪下10面金牌，成績優異。另外在羽球、輪椅網球、射擊、射箭、地板滾球等競賽種類中，選手也發揮運動家精神，挑戰極限，再創佳績，選手們奮戰不懈的精神，令人感動。

北市代表隊歷年成績耀眼，已經創造身障運七連霸的佳績，這次比賽不負眾望，選手將平時的訓練發揮到淋漓盡致，並在市府全力支援下，衛冕成功，為台北市完成八連霸，凱旋而歸。

(中時 )