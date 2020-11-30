民進黨立委高嘉瑜近來話題不斷，從質詢外交部萊豬進口原因、買房時機點、義大利考察買名牌等，新聞聲量屢創新高點，近期政治人物網路聲量排行榜，高只僅次總統蔡英文；今(30)日週一上班日，一堆鼓勵花籃湧入國會辦公室，讓高嘉瑜驚呼，「可以開花店了」！

為何高嘉瑜近期會成為話題女王？高嘉瑜自認為，是因為太關心萊豬議題，才引來許多莫須有的攻擊。據了解，高嘉瑜2日質詢外交部萊豬，被外界解讀為「我國主動開放美豬」，並於9日突然發酵後，曾驚動府院高層；高曾在10日一早被蔡英文召見入府，交換萊豬進口的意見，民進黨也接著大動作澄清相關報導是斷章取義。

民眾為立委高嘉瑜的加油花籃持續湧入國會辦公室。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

除可能是萊豬議題觸碰府院敏感神經，招惹黨內敵對人士外，另一傳聞是高嘉瑜初當立委就聲量暴衝，已成為民進黨新潮流系佈局台北市長的一大障礙。近期政治人物聲量排行榜，高嘉瑜聲量僅次於蔡英文，其民眾好感度也與國民黨潛在台北市長候選人、立委蔣萬安不分軒輊；高嘉瑜敢於挑戰執政黨的形象，屢獲不少中間選民、民眾黨人的支持，為挑戰市長寶座加分不少。

對於外界揣測可能會選2022年台北市長，高嘉瑜受訪時強調，確實很多人會把她當假想敵，但現在就是沒有要選市長。但她也俏皮回應，2026年要選的話，還有那麼久時間，也很難保證6年後是不是依然年輕可愛漂亮。此話一出，那是不是該趁年輕時競選市長，留給外界不小想像空間。

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(中時新聞網)