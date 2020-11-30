春節期間造訪澎湖旅客預期將創新高，被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」春節往返台南安平-澎湖航次正式於12／1開賣，春節期間共推2／10、2／12、2／14、2／16每天一個航次，不僅解決澎湖春節運輸的問題，並提供澎湖旅遊新型態的交通方式，麗娜輪安平馬公來回船位售價1,850元起，為回饋澎湖當地居民，凡戶籍設於澎湖當地的居民將可以7折優惠價購買，體驗麗娜輪的舒適品穩與超高航速。

為響應交通部推動藍色公路計畫，以及看好中南部地區和澎湖的觀光能量，雄獅旅遊與「麗娜輪」攜手推廣安平-澎湖航線。麗娜輪為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，提供人車運載同行的服務，能以時速70公里航行，搭載800名乘客，明年四月後將開放同時可搭載350輛小客車、或190輛小客車及33輛遊覽車或卡車等大型車輛，因特殊雙眮體設計，即使海面風浪大，減緩航速仍可維持舒適平穩，是兼具高航速、高耐波力、高載運能力的安全海上運輸工具。

雄獅並特別推出麗娜假期遊程，於12／3開始販售，如主打高端消費族群的悠遊菊島‧南北環‧五星喜來登圍爐宴‧海洋牧場3日售價15,900元起，行程安排住宿澎湖唯一國際品牌五星「澎湖福朋喜來登飯店」，並安排喜來登自助晚餐及圍爐大餐；悠遊菊島、南北環、喜來登自助餐、DIY、海洋牧場3日售價11,900元起，暢遊風櫃聽濤、林投公園、跨海大橋、大菓葉，雙曲橋等澎湖熱門景點。

此外針對澎湖居民前往本島旅遊推出台南遊程，賀歲二延平步道奮起湖安平樹屋.安平老街散策3日售價17,500元起，暢遊阿里山、奮起湖、台江國家公園管理處、台南安平老街等台南、嘉義熱門景點。想要體驗時下最安全快速的海上飛船「麗娜輪」，更多元的國旅旅遊方式，請洽雄獅旅遊及旅天下官網，或洽全台各合作經銷旅行社。

(中時 )