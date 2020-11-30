副縣長黃怡凱（右中）期許在生力軍的支援下，在即將到來的年終大掃除，拿出更優質的清潔成果。（李金生攝）

金門縣環保局新購置16輛資源回收車及機具一批，今（30）日下午邀請5鄉鎮首長出席贈車儀式，副縣長黃怡凱期許在生力軍的支援下，在即將到來的年終大掃除，拿出更優質的清潔成果。

環保局統計顯示，金門各鄉鎮自2017年9月3日起嚴格執行垃圾強制分類政策以來，垃圾量大幅降低，資源回收率則從2015年的41.11％大幅提升至2019年的54.11％，資源回收清運工作量激增，對車輛需求也相對加大。

楊建立局長指出，2020年度環保署特全額補助金門縣2175萬9010元整，用以汰換老舊資源回收車12輛，另為加強執行各項清運作業，強化維護街道及環境美觀，也汰換各鄉鎮老舊機具4輛包括挖土機、堆高機、垃圾車及掃街車各1輛，合計1063萬元整，希望這一批新車的來到，提供鄉親更好的服務，也讓金門的環境更好。

環保局表示，該局今年度另爭取中央補助購置履帶式大型廢棄物破碎機1臺、挖土機2台及駕駛式割草車7台，補助總經費高達3034萬元，預定今年底交貨，屆時將進一步提升全縣環境及巨大廢棄物處理效能，讓環保工作往前再邁開一大步。

(中時 )