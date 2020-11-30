疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，自12月4日起至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作兩週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；未來將是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

陳時中指出，由於印尼國內疫情嚴峻，同時防疫管理及檢疫報告與現實情形有所落差，因此決定暫停印尼移工入境兩周。

經統計11月份每週入境印尼籍移工平均人數為677人，全面暫停引進兩週，預計會減少約1,350名印尼籍移工來台。如後續評估減半引進印尼籍移工來台工作人數，每週印尼籍移工可入境之上限人數為339人。

依據勞動部統計，自3月17日起移工入境應檢疫14天，印尼籍移工入境人數共7,279人，其中社福類引進人數為5,437人，產業類引進人數為1,842人。近期因印尼籍移工持續發生確診個案，指揮中心11月20日已宣布自當日入境的印尼籍所有移工，均需接受集中檢疫，以確保社區防疫安全；此外，已陸續暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，以加強邊境管理。

(工商 )