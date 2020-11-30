中油今年以卓越經營實績在第17屆國家品牌玉山獎獲得「傑出企業」全國首獎；另以加油站行動支付工具「中油Pay」獲「最佳產品」全國首獎，是今年該獎項之雙冠王，30日獲總統蔡英文親自接見，董事長歐嘉瑞、總經理李順欽代表中油接受表揚。

歐董事長表示，今年國際原油價格崩跌，中油營運遭逢嚴峻的挑戰，仍積極創造經營績效，推動投資案與綠能轉型等計畫，持續落實節能減碳、兼顧環境保育及關懷弱勢團體，善盡企業社會責任，追求「經濟發展」、「環境保護」及「社會關懷」多贏局面。今年更登上國際舞台，勇奪年度亞洲行業冠軍殊榮，陸續受到亞洲卓越企業暨永續發展獎(ACES)、亞洲企業社會責任獎(AREA)及台灣企業永續獎(TCSA)等國內外大獎的肯定，是支持全體同仁長期耕耘最大的鼓勵。

未來，中油將延續這股精益求精的氣勢，帶著肯定的榮耀勳章，投入創新研發並善用數位科技增進顧客服務品質，樹立台灣中油優質的品牌形象，在嚴峻的經濟情勢中逆風高飛，朝向永續之路邁進。

(工商 )