將在12月6日登場的2020年亞洲音樂大獎（2020 MAMA）的表演陣容，今（30日）新增多組團體包括OH MY GIRL、THE BOYZ、STRAY KIDS、(G)I-DLE、ATEEZ、CRAVITY和ENHYPEN。其他已確定的表演團體為：BTS、GOT7、IZ ＊ ONE、MAMAMOO、MONSTA X、NCT、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE及TWICE。

MAMA自1999年開辦以來，今年將首次舉行網路線上的頒獎典禮，每年MAMA憑藉其大型舞台的表演，結合CJ ENM的高端科技的舞台效果，深受粉絲喜愛。作為亞洲最大的音樂頒獎典禮，MAMA的影響遍及亞洲和世界各地。世界知名藝人、製作人也參加了MAMA舞台包括Timbaland，Quincy Jones，Stevie Wonder，Dua Lipa等。去年有4萬名粉絲同時擠滿了日本名古屋巨蛋，全球200多個地區共同鎖定收看星光閃閃的音樂盛事。

2020 MAMA所舉辦的官方投票請至官方網站（www.2020mama.com）進行，活動將於12月5日23點59分(韓國時間)結束。12月6日的典禮直播將由friDay影音線上獨家免費直播。

(中時 )