立委前辦公室主任林廷霖，被控在去年邀約女志工到服務處聚會聊天，之後藉故留下女方，強拉女方進倉庫性侵，林事後向對方下跪道歉，台灣高等法院維持一審認定，依強制性交罪判林徒刑3年10月。可上訴。

林男2018年11月至去年4月19日擔任立委助理，離職後仍持續協助初選。林男被控於去年4月28日晚間，以通訊軟體LINE語音對話邀約被害人至服務處聚會聊天，在場包括里長、議員助理、調查官等多人。

翌日凌晨結束聚會，林男要求被害人暫時留下，讓其他人先行離去後，即親吻對方嘴唇，吸吮她胸部，被害人推開林男欲離開，但遭林拉往服務處放置雜物房間內性侵得逞。

事後被害人離開服務處，發現與會的議員助理、調查官2人在服務處樓下騎樓聊天，向2人哭訴，2人急找林男，但林男不回應，2人遂聯絡陳姓助理開啟服務處大門，將林男帶下樓，林男下樓後即下跪磕頭向被害人道歉，被害人報警處理。

高院認為，原審量刑時，已考量林男之犯罪情節、所生危害、犯後態度等未逾越法定範圍，亦無濫用其職權而有違罪刑相當原則，因此駁回上訴。

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(中時 )