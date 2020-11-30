嘉義市政府吳姓機要專員被檢舉自2016年起，透過路面整修工程機會，多次收取廠商市價20多萬元的咖啡豆、茶葉，另涉嫌收取簡姓廠商30萬元賄款，嘉義地檢署今30日依違反貪污治罪條例對吳姓專員、廠商4人提起公訴，市府指吳姓專員已停職，收到起訴書後會再研議後續處置。

起訴書指出，吳姓專員原本是嘉市工務處養護工程科技士，負責道路AC路面養護工程調查、發包、施工監造、驗收結算等業務，2018年3月退休，2019年1月再受任用為市府機要專員，負責推動首長交辦及專案列管事務，並辦理一般綜合性行政等機要性業務。

檢方表示，吳姓專員分別於2016年、2017年和2019年，利用聯合挖掘申請業務管理服務案機會，基於職務上行為收受賄賂犯意，收取簡姓廠商年度承攬履約期間3次賄款，每次皆以牛皮紙袋交付各10萬元賄款，總共30萬，且地點就在市府附近，藉此允諾協助公司履約請款不受刁難。

另吳姓專員也被檢舉，今年2到6月間多次和營造商林姓男子，及某土木技師事務所廖姓經理見面，收受價值20餘萬元的咖啡豆和茶葉，希望吳在職務上給予方便。

對此，吳姓專員雖坦承有收受業者咖啡豆及茶葉，但辯稱不清楚數量，而且還分配給同事享用，並非占為己有，另30萬賄款部分，吳坦承收到一部分的錢，卻說是廠商分給他的獎金。

嘉義地檢署、廉政署檢察官，今年8月指揮幹員到市府及廠商辦公室23處搜索並查扣相關證物，共傳喚32人到案訊問，訊後認為吳涉貪汙、收受賄賂犯罪嫌重大有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押獲准，黃姓、簡姓業者等人以2至50萬元交保，今檢方提起公訴，並要求法院對吳從重量刑。

(中時 )