自助餐的菜色多樣化，是許多外食族的最愛，不僅能吃得飽，也能依照自身喜好挑選，份量也能自己掌握。不過，有一名網友表示，在離峰時段在自助餐買1樣配菜、1主食，再加上一碗白飯，卻被收70元，令他忍不住問「合理嗎？」有知情網有一看菜色，立刻點出其中問題。

原PO於《爆怨公社》發文指出，他至台中霧峰樹仁商圈的一家自助餐用餐，當時處於離峰時段，他夾取了一人份的地瓜葉及豬肉，外加一碗白飯，但卻被收取70元。只見他貼出的照片中，白色的餐盤上，只有兩格格子裝有菜，他相當疑惑「70元合理嗎？」

貼文曝光後，引來不少網友熱烈討論，「非常貴，不如吃雞排」、「寧可買便當吃，3菜1主菜，80內解決」、「自助餐真的是看心情在算錢的」、「離譜，還離峰時段，不該是這個價錢」。

其中，也有不少人猜測是「肉份量較多」、「店內低消」所致，網友透露，以自助餐的份量來說，原PO夾取的肉量不少，舉凡是有夾主菜，價格都會再往上飆高；令一名網友也指出，某些自助餐內用會有低消限制，業者就會要求消費者再多夾2道菜，因此認為70元合情合理。

(中時新聞網)