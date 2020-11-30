林口區的南北管子弟戲文化已流傳近百年，為延續百年戲曲，新北市府與林口區公所共同承辦「2020年新北市林口子弟戲文化節」，醒吾科大也運用AR科技技術，以觀音佛祖身旁的龍女為原型創造虛擬角色，用生動的畫面將戲曲身段加以呈現，而在地的9大軒社動員近百支嗩吶和神將，以傳統農村的重金屬樂「轟炸」，活動將於12月5日在林口竹林山觀音寺盛大登場。

林口區公所表示，林口子弟戲由在地軒社傳承90餘年，長期由竹林山觀音寺大力支持，並以觀音寺做為活動主要場地，今年各軒社、社區發展協會、醒吾科大跨領域結合，展現傳統節慶創新樣貌。

嘉寶國小的學生也將參與演出。（林品區公所提供／新北傳真）

活動將邀請到薪傳獎得主北管大師彭繡靜老師、全台唯一南管交加戲文化保存團體新錦珠劇團陳錦珠、陳錦姬及陳廷全老師、歌仔戲國寶廖瓊珠老師的弟子王敏沙，分別擔任樂林園、悅樂軒及嘉寶國小子弟戲傳承的指導老師，並結合醒吾科技大學高教深耕計畫補助設置的AR動態捕捉系統創造虛擬代言，一起展現傳統戲曲之美。

周邊則擴大舉辦多樣性的藝術教育推廣活動，透過創意點子集結、傳統宗教民俗傳習，與主活動期間子弟戲的體驗與學習，讓學校、社區居民重新認識與接觸、欣賞林口的常民戲曲音樂文化。

林口區長藍品畯表示，子弟戲傳承戲曲的精華，早年為全村一同參與，是社區互助合作與傳承文化的重要搖籃。而今再加上醒吾科大科技力，林口子弟戲融入新的元素繼續傳承展現出林口在地的活力與文化薪傳。

(中時 )