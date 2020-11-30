國1南下201公里 小貨車撞聯結車、車頭全毀駕駛被夾 16:292020/11/30 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車在國道追撞聯結車，車頭全毀。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車在國道追撞聯結車，小貨車駕駛受傷，造成嚴重回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 小貨車在國道追撞聯結車，小貨車駕駛受傷，造成嚴重回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 國道一號南向201公里，今天下午15時16分，發生車禍，小貨車追撞前方聯結車，車頭全毀，35歲傅姓駕駛被彈到副駕駛座，還被夾到動彈不得，消防局彰化分隊動用破壞器材，才將人救出，緊急送衛福部彰化醫院搶救。 這起車禍，造成國道嚴重塞車，動用拖吊車，事故在下午4點已經排除。 國道交通警察第三大隊表示表示，小貨車駕駛沒有酒駕，這次追撞車禍，疑似未保持行車距離，肇事原因和責任歸屬還待進一步調查、釐清。 (中時 ) #國道 #彰化 #駕駛 #車禍 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奧萬大翻車駕駛高達82項交通違規 車行老闆娘回應了 15:552020/11/30 社會 F1賽車離奇意外 護欄被穿透、車斷兩截起火 14:232020/11/30 體育 彰化139線死亡彎道機車狂飆壓車 又一大學生自摔慘死 17:022020/11/30 社會 外送哥深夜衝山區載流浪貓就醫 自撞火燒車成焦屍 09:072020/11/30 社會 FUSO堅達5噸小貨車 年終添好運 04:102020/11/30 產業．科技 奧萬大翻車釀1死 駕駛違規成性！罰單收82張 15:132020/11/30 生活 國1永康交流道旁增建右轉車道今動工 工期預估3個月 12:062020/11/30 寶島 車速越來越快！奧萬大賞楓中巴翻車 疑煞車失靈 14:532020/11/30 社會 亂換車道害休旅車翻車 肇事車溜之大吉 15:032020/11/30 社會 高雄團奧萬大嚴重車禍 高市府成立應變小組 17:432020/11/30 社會 社會熱門新聞 奧萬大翻車影片曝光 中巴疾駛甩後車 急彎側翻噴白煙 1乘客拋飛亡 - 社會 中正一分局長女兒被挖出辱罵媒體後 IG最新PO文「請秉持政治正確」 - 社會 遊覽車翻覆奪命 賞楓一日遊行程「只需千元」夯爆 - 社會 小王猛打413通電話「我需要愛愛」 女激戰太多次狂發炎 - 社會 高雄賞楓團巴士奧萬大聯外道路翻覆 1死20輕重傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。