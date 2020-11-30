小貨車在國道追撞聯結車，小貨車駕駛受傷，造成嚴重回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

小貨車在國道追撞聯結車，小貨車駕駛受傷，造成嚴重回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號南向201公里，今天下午15時16分，發生車禍，小貨車追撞前方聯結車，車頭全毀，35歲傅姓駕駛被彈到副駕駛座，還被夾到動彈不得，消防局彰化分隊動用破壞器材，才將人救出，緊急送衛福部彰化醫院搶救。

這起車禍，造成國道嚴重塞車，動用拖吊車，事故在下午4點已經排除。

國道交通警察第三大隊表示表示，小貨車駕駛沒有酒駕，這次追撞車禍，疑似未保持行車距離，肇事原因和責任歸屬還待進一步調查、釐清。

(中時 )