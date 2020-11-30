新北市約150條免費新巴士，市議員張錦豪今質詢指出，許多與台北市鄰近的行政區，新巴士卻無法駛進北市境內，像是汐止區大同路與台北市南港路幾乎相連，汐止的新巴士卻無法開抵台北南港捷運站，中永和與北市僅一橋之隔，新巴士也無法駛入北市停靠，便利性大打折扣；對此交通局長鍾鳴時解釋，北市憂免費新巴士與市區公車產生不公平競爭，因此不開放路權。

新北市升格前的免費接駁巴士，升格改制後轉型成「新巴士」，近年因與市區公車路線重疊陸續轉型，全市原有171條路線，其中28條路線今年9月轉型，目前全市共有143條免費新巴士。

張錦豪認為，免費新巴士是民眾非常重要的大眾運輸之一，對偏鄉尤為重要，但許多與台北市鄰近的行政區，新巴士卻得繞路走，像是汐止「F901」從汐止的東勢開到大同路與南港路的交界，南港捷運站明明就在眼前，卻因北市不開放路權，新巴士只能右轉大同路繼續往汐止車站開；中永和鄰北市僅一橋之隔，新巴士也無法開往北市捷運站。

張錦豪指出，希望交通局透過雙北論壇好好協調，請台北市行個方便，畢竟新巴士又不是在台北市滿街跑，卻連一條路都不給走，若能在捷運站設個接駁點，對民眾來說會方便很多。

鍾鳴時表示，新北市新巴士採免費搭乘，台北市認為恐與原有的市區公車產生「不公平競爭」，因此不開放新巴士路權，交通局會持續溝通，同時研議將適合的新巴士轉型納入市區公車體系，雖要刷卡但有票價和轉乘補貼、1280定期票等優惠，以同等的價格加入營運體系，台北市才會有開放停駐的意願。

(中時 )