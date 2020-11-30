周蕙開心出席慶功宴。（粘耿豪攝）

周蕙29日唱完一連兩天「漫步月光下台北演唱會」，日前為了宣傳演唱會，公司替周蕙申請線上交友軟體試玩了一個星期，希望能幫她找到可以互相陪伴的對象。初次體驗交友軟體的周蕙在演唱會慶功宴上聊起此事，自豪最高紀錄一晚跟11個人聊天，雖最後沒有找到對象，但43周蕙豁達以對：「這個年紀了，何必要背個負擔在身上，兩個人在一起是要為彼此生活加分，這也是新時代女性的趨勢。」認為沒有對象也無所謂，一個人比較開心、比較自在。

此次演唱會中長達近10分鐘的熱力肚皮舞組曲堪稱驚喜之最，周蕙對肚皮舞相當有興趣，平時有空就會去上課，且已持續了六年之久，對演出超重視的周蕙在排練時還預設但書「如果練不起來就不要表演」。

此外，她也在演唱會上提起歷經長達5年合約糾紛的低潮，受訪坦言這件事對自己的影響很深，但已經放下，「如果沒有放下我不會在舞台上講，以前講這個都會哭。」被問演唱會替自己表現打幾分？周蕙謙虛表示：「70到80分吧！」強調最重要是歌迷開心，也計劃演出結束要去做全身油壓按摩，「穿高跟鞋站3個小時，我的腳真的好痛！」

(中時 )