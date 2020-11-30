天后Jolin蔡依林昨(29日)在高雄舉辦《Ugly Beauty》最終場演唱會，壓軸嘉賓邀請到小S徐熙娣，兩人熱情接吻更讓演唱會現場嗨到最高點。時隔一天，今(30日)小S也在自己臉書發文，謝謝蔡依林讓她再紅了一次。

小S前凸後翹的好身材更是辣翻眾人，許多人大讚她身材保養得太好，不說誰會知道她已經是三個孩子的媽；事實上，平常有關注小S臉書的人就可發現，她在運動和飲食上都相當注意，更不用說為了擔任蔡依林演唱會的嘉賓，她更卯足全力，一餐只吃一顆水煮蛋、一小塊豆腐、幾片肉和少到不能再少的蔬菜，看得網友大喊真的太佩服了。

小S公布自己雙腿瘀青照與菜單，讓網友大讚太佩服了 (圖/ 小S 徐熙娣臉書)

除了飲食上的控制，為了和蔡依林一同表演《Mr.Q》，賣力練舞的小S更是練到雙腿膝蓋瘀青，這也讓不少網友大讚小S：「人美敬業，做任何事都很認真的S真的很棒～國際巨星非你莫屬」、「認真的女人最美麗，為了Joiin的演唱會，真的是很認真很盡心的完美演出」。

小S完美身現蔡依林演唱會，辣翻全場觀眾 (圖/ 小S 徐熙娣臉書)

更有網友開玩笑說，國際巨星不是叫假的，雖然是蔡依林的演唱會，但目光很難不放在妳身上，能做到喧賓奪主的程度，整個演藝圈應該只有妳敢了。

(中時新聞網)