5G應用持續扮演多方主流，元大未來關鍵ETF（00876）挾帶產業成長趨勢，以及成分股聯電（2303）帶量大漲，帶動股價30日攻上25整數大關，續創歷史新高，換算掛牌以來，原始投資人報酬率已達25％。

元大未來關鍵ETF受惠產業趨勢正向，資金大舉流入5G相關個股，且聯電30日登上40.5元波段新高，為00876國內成分股排行第五大，持股權重約1％，支撐股價向上表態，終場以25元作收，上漲0.97％，00876累計11月大漲16.82％，更勝大盤9.38％漲幅。

根據集保數據，觀察未來關鍵科技ETF從10月以來首次啟動漲勢，往上突破22元時，10月受益人數大減逾8,000人，湧現獲利了結賣壓。不過，11月以來，00876此波更以60度角上攻態勢至25元，受益人數僅減少2,300人左右，顯示5G前景發展概念已逐漸獲得投資人青睞，投資策略轉往中長期布局。

(工商 )