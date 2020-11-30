台股2020年11月在美國總統大選不確定因素解除後一路上揚，統計11月以來上漲10.36％，創新高次數也高達7次，台股的頻創新高也讓台股基金績效長紅，截至26日止，139檔（扣除機構法人類型）台股基金中共有55檔基金淨值領先大盤創下新高紀錄，同時也讓143,017位受益人投資都賺錢！

進一步觀察這55檔淨值創新高基金中，11月以來有18檔績效漲幅勝過大盤，其中以群益奧斯卡基金13.87％表現最佳。法人表示，台股基本面佳，加上在資金行情下，後市還是不看淡，不過在創新高後高檔震盪難免，所以選股策略還是投資重點，選擇以選股優勢為主的台股基金介入最為恰當。

群益投信表示，基本面來看，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場低利資金充沛，台股後市表現仍可期，不過，個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股、優質選股策略勝過大盤，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，預期大盤短期將呈現區間震盪，中長期不看淡，因此，建議投資人還是以選股策略具競爭優勢的台股基金介入為宜。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩下，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚，科技產業各個題材類股都將有表現機會。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，預估未來半年都還是正向看待，主要是從年度獲利成長角度來看，2021年上半年會是最高，且預估台股明年第一季有機會進入作夢行情，有助支撐台股後市表現。在主要變數方面則是需要高度檢視並留意明年第二季是否會有庫存調整及幅度。

(工商 )