《台南市新設置畜牧場管理自治條例》草案公聽會，市議員李宗翰（中）說明提案理由。（洪榮志攝）

彰化以南縣市均訂有畜牧業管理自治條例，但台南仍遲未訂定，導致外縣市畜牧場爭相前來台南設置以規避管理，引發不少民怨。南市議員李宗翰提案制定《台南市新設置畜牧場管理自治條例》草案，30日舉行公聽會時，因草案中申請新設畜牧場的條件過於嚴格，不少出席的學者及業者均建議放寬。

李宗翰版本的新設畜牧場自治條例草案，相較彰化、雲林、嘉縣、高雄、屏東等縣市的相關自治條例嚴格。其中，草案中規定畜牧場或禽畜糞尿資源化設施，應距離住宅、商店、廠房、機關周界1000公尺以上，其他縣市多數都訂定距離300至500公尺，僅雲林訂定距學校周界1000公尺、其餘500公尺。

此外，草案也針對領有水汙染防治許可證的畜牧場原場擴建時，需提出廢水資源化再利用達20％的計畫，且增加場地及飼養數量以1倍為限。該條雖參考雲林的做法，但其他縣市多數卻都沒有規範。

今天上午在台南市議會舉行草案公聽會時，台南市養豬協進會、台灣肉牛產業發展協會、台南市養雞協會、台南市蛋雞協進會等多個畜牧相關業者團體均派員出席，行政院農委會畜產試驗所副研究員蘇天明、嘉南藥理大學教授米孝萱、屏東科技大學教授翁瑞奇等人也以學者專家的身分提供意見。

會中，多數學者專家與業者團體代表多數都認為，訂定周界1000公尺過於嚴格，新設業者恐將找不到適合的畜牧場地；同時，只要規定新設畜牧場需符合相關的環保設施，即不需拉大周界距離。

市府農業局長謝耀清更強調，市府先前提出的草案版本，畜牧場與住宅等的距離是500公尺，畜牧堆肥場與住宅的距離是1000公尺，但目前全台訂有自治條例的縣市中，100、300、500及1000公尺都有，將再與中央協商，希望能有統一的標準。

至於廢水資源化再利用相關設備，因投資金額相當高，業者團體代表也希望能夠放寬飼養數量及場地的限制，方能鼓勵現有業者原場擴建。

養豬協進會等業者團體代表則認為，李宗翰版草案中要求舉辦「經營說明會」，根本不可行；也有代表指法令不溯既往，舊場改建不該納入自治條例的規範；還有有機畜牧場業者代表認為，有機場根本沒有臭味，如果一併管理將扼殺有機產業的發展。

(中時 )