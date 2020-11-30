POS廠飛捷(6206)2020年第三季營運自9年半低檔顯著反彈，展望本季雖受新冠肺炎疫情再起、歐洲重啟封城影響出貨進度，預期第四季營運動能將趨緩，但營運已於第二季落底態勢確定，配合接獲美國邊緣運算控制盒訂單，可望增添明年營運成長動能。

飛捷第三季合併營收12.02億元，季增26.56％、年減2.55％。雖然毛利率「雙降」至33.98％，但營益率逆勢「雙升」至16.35％。配合業外由虧轉盈，使歸屬母公司稅後淨利1.67億元，季增達51.55％、年增4.9％，每股盈餘1.17元，自第二季近9年半低點顯著回升。

累計飛捷前三季合併營收34.07億元、年減16.18％，毛利率35.62％、營益率16.94％，去年同期為34.62％、16.98％。在業外收益增加挹注下，歸屬母公司稅後淨利4.82億元、年減16.62％，每股盈餘3.37元，低於去年同期4.05元。

飛捷受新冠肺炎疫情衝擊歐美客戶智慧零售需求，拖累第二季營運降至近年低點。不過，受惠聚焦強化獲利、拓展新領域效益逐步顯現，成功跨足智慧醫療領域，取得土耳其客戶呼吸器觸控平板急單，使第三季營運谷底反彈。

飛捷10月自結合併營收3.84億元，月減6.38％、年減17.23％，為近4月低點。累計前10月合併營收37.92億元、年減16.28％。由於歐美秋冬疫情再度升溫，受歐洲重啟封城防疫影響，短期營運動能再度趨緩，預期將較第三季略降，但營運已確定於第二季落底。

據了解，飛捷第四季除了土耳其呼吸器急單持續出貨外，美國連鎖餐飲訂單需求亦見回溫，即使歐洲訂單出貨受封城影響，整體淡季營運仍相對有撐。同時，公司積極拓展工控領域應用，近期接獲美國邊緣運算控制盒訂單，可望為明年營運增添成長動能。

(時報資訊)