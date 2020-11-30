台灣精銳(4583)今天召開興櫃前法人說明會，該公司為精密型行星齒輪減速機(Precision Planetary Gearbox)及齒排(條)(Rack and Pinion)等機械傳動零部件設計製造廠商，另外，跨業經營百分之百持有台中日月千禧飯酒。公司將於12月1日登錄興櫃，券商認購價格為280元。

台灣精銳與亞德客-KY(1590)、上銀(2049)同屬自動化產業，終端產業應用廣泛，遍佈所有工業自動化市場，包括自動化設備、工具機及工業用機器人。

精密型行星齒輪減速機伴隨伺服器馬達應用於自動化設備及工具機中，台灣精銳2017～2019年度每股盈餘皆維持逾10元水準。在全球29國擁有35家代理經銷商通路，即便今年全球受到新冠肺炎影響下，前3季累計營收超過20億元，每股盈餘6.04元。

由於工業4.0浪潮持續、全球自動化及無人工廠需求，客戶訂單回溫，明年中科后里三廠將投入量產，初步增加30％產能；此外，疫情後觀光產業逐步止跌，加以國旅需求暴增，台中日月千禧飯店業績已經止跌，法人預期帶動2021年營運持續成長。

(時報資訊)