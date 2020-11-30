信義房屋統計全台門市11月前28日的市場交易狀況，11月買氣穩定持續回流，交易量大致較10月略增2.5%，交易量年增率約10%，顯示11月買氣仍維持在今年相對高檔水準，不過隨政府關注房市過熱的議題發酵，目前以自用型產品的買氣相對最為穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季房市淡季不淡，且房市邁入第四季後人氣也維持相對高檔，隨美國總統大選逐漸落幕，台股指數也創下歷史新高，有助於維繫房市信心，不過同時間雖然全球疫苗展望樂觀，但第二波疫情也進入另一波的高峰，政府對於部分區域過熱的房市也開始緊盯，央行也開始要求銀行注意放款風險，後續需觀察過熱的區域房市是否降溫。

台北市11月前28天交易量月增15%、年增18%，房市買氣較上月與去年同期增加，總價1500~2000萬元的產品，總價2500萬元以上的換屋型產品交易量都較10月增加，新北市則是交易量表現持平，年增3%月小減4%，總價1000~1500萬元仍是成交最多的產品。

桃園市交易量年增1成，月小減2%，台中市則是年增4%，但月減9%，台南市房市續熱，年增12%且月增15%，高雄市則是年與月的增加幅度都超過1成。

曾敬德表示，今年下半年房市交易熱絡，全年的買賣移轉棟數可望站上32萬棟，買氣回流趨勢明顯，但部分區域因為房價上揚，尤其一手個案換約轉手因為沒有房地合一稅，吸引部份投資需求買進，須留意未來政府是否針對該類需求出手降溫。

(時報資訊)