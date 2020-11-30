許樂橫掃國內各大賽事屢獲佳績，為全場最受注目的選手之一，於聽障女子組100公尺、400公尺、1500公尺、100公尺跨欄決賽強摘4金。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全國身心障礙國民運動會在台東縣登場，台中市代表隊有多名選手破大會及全國紀錄，表現優異，台中共獲得62金42銀25銅，暫居全國第二，賽事正熱烈進行中，歡迎市民持續為台中代表隊加油。

台中市政府運動局表示，選手表現優異，肢障男子組T52級田徑林建宏、肢障男子組T34級田徑400公尺陳昱豪、F46級田徑鐵餅及F47級400公尺林佳延、F36級田徑鉛球及標槍鄭昆泓、肢障男子組F56級田徑鉛球及標槍黃榮嘉、肢障男子組F37級田徑鐵餅郭常威。

此外，視障男子組B2級田徑1500公尺易浩程、智障女子組田徑1500公尺白芸瑄、聽障女子組田徑選手許樂、肢障女子組S7級游泳100公尺自由式計時白亞倫、肢障女子組S8級游泳100公尺仰及蝶式陳郁琪、視障男子組S13級游泳100公尺蝶式計時陳世約等12名選手，破台中賽會大會及全國紀錄。

許樂選手首次參賽全國身障運，因橫掃國內各大賽事屢獲佳績，為全場最受注目的選手之一，於聽障女子組100公尺、400公尺、1500公尺、100公尺跨欄決賽強摘4金，台中田徑項目更包攬29金，戰果豐碩。

健力項目賴恆毅選手也是首度參賽，在肢障男子組第二級勇奪金牌，未來發展指日可待。

台中這次在游泳項目拿下10金、桌球項目共獲4金、特奧滾球共3金、特奧輪鞋競速奪2金、特奧羽球摘1金。賽會進行到倒數第2日，已有優良成績，期待選手們能持續突破自我、再創高峰。

運動局表示，為鼓勵選手，日前台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、後援會會長鄭明權、運動局專門委員周崇琦等人，共同到各競賽會場為選手加油。

(中時 )