台股今盤中最高1萬3969點，本有機會進一步挑戰「萬四」大關，不料，尾盤在台積電等權值股摜壓下，指數終場收跌144.2點，累計11月漲幅逼近10％；富邦董事長蕭乾祥今在「2021富邦財經趨勢論壇」上表示，台灣相較於日本、韓國、東協以及中國大陸，經濟成長率表現亮眼，在半導體供應鏈獨強、具世界領先地位，加上全球貨幣政策寬鬆、外資不斷回補下，台股指數明年有機會上看1萬4800點。

今年外資前10月賣超台股逾7000億元，展望2021年，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元、科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望回歸。

蕭乾祥進一步表示，台股12月外資會因為連續假期稍有休息，明年第1季、農曆年前後會先出現一波高檔，第2季雖然進入傳統淡季，但新冠肺炎疫苗逐步上市、待疫情控制到一定程度、景氣緊跟著復甦後，台股指數高點將出現明年第4季。

蕭乾祥表示，當歐、美、日本經濟成長率面臨衰退之際，台灣今、明兩年還有1.56％、3.92％的成長，半導體在5G、電動車的帶動下，不僅提高投資，科技產品、電子零組件佔出口總額仍持續成長，今年產值一舉突破3兆元，半導體上、中、下游形成更穩固的部落，供應鏈已具有全球領導地位，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

類股選擇方向，以環保綠能(E)、半導體(S)、5G產業(G)及低基期景氣循環股(C)加上高殖利率績優股，四大主軸做為輪動操作的標的；蕭乾祥表示，電動車、能源、5G是未來3至5年的科技趨勢，將持續帶動半導體、電子零組件的需求成長。

不過，近2年深受陸美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊的傳產景氣循環股，蕭乾祥認為，如鋼鐵、塑化中下游、營建資產等傳產類，在基期較低的環境下，預期有反彈回升的空間。

(中時 )