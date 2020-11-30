日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版於今(30日)推出「仲夏節‧行動！~海中綻放的櫻花~」(ミッドサマー・オペレーション！~海に咲く桜~」)泳裝系列繁中版遊戲活動，於遊戲中推出五個角色，包含四大人氣女角席耶拉、艾瑪、莎緹菈、瑞秋的比基尼造型的泳裝造型現身，唯一男角色維克特也以率性的泳裝造型亮相，此外，每日參與活動，也將獲得期間限定的加倍寶石與獎勵，邀請各位冒險者跟著從寒冷的冰之國來到海邊的一行人，在這充滿陽光氣息的盛夏季節，展開一系列的海底大冒險！
泳裝系列角色介紹
泳裝的農家少女 席耶拉
職業：戰士
聲優：雨宮天
屬性：光
介紹：「一起游泳吧」
與夥伴芙雷雅一起環遊世界的少女。換上泳裝，迎接暑假！
泳裝巫覡 艾瑪
職業：槍兵
聲優：加隈亜衣
屬性：雷
介紹：「穿這樣真的可以戰鬥嗎？」
第一次換上泳裝的巫覡少女。暗地裡似乎很喜歡泳裝的設計。
太陽姊姊 莎緹菈
職業：弓兵
聲優：伊藤かな恵
屬性：火
介紹：「第一次來海邊，有點緊張耶」
盛夏中穿著泳裝的晴神少女。第一次見到海洋而感到興味盎然。
冒失鬼人魚 瑞秋
職業：雙劍士
聲優：長江里加
屬性：水
介紹：「這套泳裝，很難為情耶」
穿著泳裝的強壯少女。在盛夏的海灘上開始救生措施！
暑假中的北方冰槍騎士團團長 維克特
職業：狂戰士
聲優：高坂篤志
屬性：水
介紹：「休假中」
放暑假中的北方冰槍騎士團團長。正在摸索如何度過假期。
期間限定活動開啟
《白貓Project》「仲夏節‧行動！~海中綻放的櫻花~」活動自11月30日16:00起開啟四個期間限定活動，冒險者每日參與活動，可獲得期間限定的加倍寶石或獎勵！
活動1 – 每日轉盤寶石新增4格！
活動時間： 11/30 16:00 ~ 12/8 15:59
活動內容：轉盤的寶石欄位新增4格，努力獲得寶石吧！
活動2 – 每日任務達成獎勵兩倍！
活動時間：11/30 16:00 ~ 12/8 15:59
活動內容：「每日任務」達成獎勵提升到兩倍，努力通過各種關卡吧！
活動3 – 每日登入獎勵！
活動時間：11/30 16:00 ~ 12/14 15:59
活動內容：每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。
活動4 –仲夏節賓果活動獎勵！
活動時間：11/30 16:00 ~ 12/24 15:59
活動內容：完成所有賓果任務，並收集不可思議的珊瑚符文，可兌換各式獎勵。
更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。
(科技)
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