《白貓Project》「仲夏節‧行動！」宣傳影片

日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版於今(30日)推出「仲夏節‧行動！~海中綻放的櫻花~」(ミッドサマー・オペレーション！~海に咲く桜~」)泳裝系列繁中版遊戲活動，於遊戲中推出五個角色，包含四大人氣女角席耶拉、艾瑪、莎緹菈、瑞秋的比基尼造型的泳裝造型現身，唯一男角色維克特也以率性的泳裝造型亮相，此外，每日參與活動，也將獲得期間限定的加倍寶石與獎勵，邀請各位冒險者跟著從寒冷的冰之國來到海邊的一行人，在這充滿陽光氣息的盛夏季節，展開一系列的海底大冒險！

泳裝系列角色介紹

泳裝的農家少女 席耶拉

職業：戰士

聲優：雨宮天

屬性：光

介紹：「一起游泳吧」

與夥伴芙雷雅一起環遊世界的少女。換上泳裝，迎接暑假！

泳裝的農家少女 席耶拉。(圖/台灣碩網網路娛樂提供)

泳裝巫覡 艾瑪

職業：槍兵

聲優：加隈亜衣

屬性：雷

介紹：「穿這樣真的可以戰鬥嗎？」

第一次換上泳裝的巫覡少女。暗地裡似乎很喜歡泳裝的設計。

泳裝巫覡 艾瑪。(圖/台灣碩網網路娛樂提供)

太陽姊姊 莎緹菈

職業：弓兵

聲優：伊藤かな恵

屬性：火

介紹：「第一次來海邊，有點緊張耶」

盛夏中穿著泳裝的晴神少女。第一次見到海洋而感到興味盎然。

太陽姊姊 莎緹菈。(圖/台灣碩網網路娛樂提供)

冒失鬼人魚 瑞秋

職業：雙劍士

聲優：長江里加

屬性：水

介紹：「這套泳裝，很難為情耶」

穿著泳裝的強壯少女。在盛夏的海灘上開始救生措施！

冒失鬼人魚 瑞秋。(圖/台灣碩網網路娛樂提供)

暑假中的北方冰槍騎士團團長 維克特

職業：狂戰士

聲優：高坂篤志

屬性：水

介紹：「休假中」

暑假中的北方冰槍騎士團團長 維克特。(圖/台灣碩網網路娛樂提供)

放暑假中的北方冰槍騎士團團長。正在摸索如何度過假期。

期間限定活動開啟

《白貓Project》「仲夏節‧行動！~海中綻放的櫻花~」活動自11月30日16:00起開啟四個期間限定活動，冒險者每日參與活動，可獲得期間限定的加倍寶石或獎勵！

活動1 – 每日轉盤寶石新增4格！

活動時間： 11/30 16:00 ~ 12/8 15:59

活動內容：轉盤的寶石欄位新增4格，努力獲得寶石吧！

活動2 – 每日任務達成獎勵兩倍！

活動時間：11/30 16:00 ~ 12/8 15:59

活動內容：「每日任務」達成獎勵提升到兩倍，努力通過各種關卡吧！

活動3 – 每日登入獎勵！

活動時間：11/30 16:00 ~ 12/14 15:59

活動內容：每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

活動4 –仲夏節賓果活動獎勵！

活動時間：11/30 16:00 ~ 12/24 15:59

活動內容：完成所有賓果任務，並收集不可思議的珊瑚符文，可兌換各式獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(科技)