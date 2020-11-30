臺灣期貨交易所11月25日取得主管機關認可為合格集中結算交易對手（Qualifying Central Counterparty, QCCP），對於金融機構遵循新版巴賽爾資本協定三（Basel Ⅲ）相關國際規範及我國銀行資本適足性及資本等級管理辦法，從事我國期貨交易交易暴險資本計提，及擔任期交所結算會員交割結算基金暴險資本計提，皆可適用較低的風險權數，有利於資金及成本效益。

金管會為使銀行維持適足資本及我國銀行資本適足率計算能與國際一致，修正發布「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」，其中，修正重點之一為強化衍生性金融商品交易交易對手信用風險控管，明定金融機構為集中結算交易對手（CCP）的結算會員時，必須提列交易暴險風險資本及交割結算基金暴險風險資本。

金融機構為結算會員的客戶時者，則須提列交易暴險風險資本。

在此一規範下，若其往來的CCP未經主管機關認可為QCCP，亦即非合格集中結算交易對手（Non-Qualifying CCP, N-QCCP）者，則前揭風險資本計提須大幅增提。

(工商 )