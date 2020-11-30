台股開高走低連破二關，外資擴大賣超並匯出，但新台幣因出口商月底拋匯支撐，維持在上周區間整理，央行中午出重手調節，午盤瞬間轉貶，午後又回到原區間，尾盤二度上演豬羊變色，終場收在28.824元兌1美元，貶值1.3分，台北外匯經紀公司成交量15.14億美元，為半個月來單日最大量。

外匯交易員指出，國際美元走弱，主要亞股一片綠油油，台股開高後震盪向下，連破13,900點及13,800點，最後大跌144點，外資擴大賣超台股332億元且午後一舉匯出。但新台幣因出口商月底最後一個交易日拋匯需求大舉出籠，開盤後還是直衝至28.5元後止步，不過因應月底結算作帳需求，央行中午暫收時，一舉打貶新台幣3.2角至28.822元，午後馬上又重返28.5元，尾盤再二度調節，最後回到28.8元防線，一天二度豬羊變色。

外匯交易員強調，出口商月底作帳需求，部份公司財報計價基準，為月底最後一個交易日新台幣中午暫收價格計算，另有部份是以下午收盤價為基準。但新台幣升勢延續，全靠央行力守雙防線，一天之內二度重踹作價，讓所有出口商的財務報表都能好看一些。接著進入年底最後一個月，預料新台幣匯率仍是易升難貶，全看央行何時放手防線而定。

(工商 )