疫情指揮中心30日公布國內新增24例境外移入確定病例，移入國家分別為印尼20例、美國2例、英國及菲律賓各1例。

指揮中心表示，今日新增的20例印尼境外移入個案都是印尼籍移工，因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心在11月27日請衛生單位針對集中檢疫場所的印尼籍移工進行全面性採檢，共計採檢939人，其中916人陰性、23人陽性，3人已在11月29日公布，20人是在今日確診。

指揮中心指出，來自英國的個案是本國籍20多歲女性，去年9月到英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在英國當地就醫，11月11日於當地採檢，並於11月13日確診；個案11月27日返國，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，菲律賓的個案為本國籍30多歲男性，2015年6月自台灣出境，今年11月16日於菲律賓當地出現咳嗽、頭痛等症狀，僅自行服藥未就醫，因通緝到案，於11月27日自菲律賓遣送返台，入境時於機場採檢結果為陰性，11月28日進行二採，於今日確診；已匡列個案接觸者共27人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，16人為入境後及就醫接觸者，其中1人因未著防護裝備，列居家隔離，其餘15人有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，另一個案為本國籍30多歲男性，去年8月至美國就學，今年11月22日返國，入境後進行居家檢疫，11月24日起陸續出現咳嗽、流鼻水及嗅味覺異常症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，還有一位是本國籍50多歲男性，長期居住美國11月20日返國，入境後進行居家檢疫，11月26日起陸續出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；因個案發病前2日已在居家檢疫，期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。指揮中心統計，截至目前國內累計110,332例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含108,689例排除），其中675例確診，分別為583例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、103人住院隔離中。

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