台中捷運綠線因一列車連結器軸心斷裂，台中市政府11月22日起暫停試營運，並全面檢測。施工單位台北市政府捷運工程局，29日報告檢測結果及改善方案，但仍不夠周全完善，市府為求安全，已予以退回。台中市長盧秀燕30日表示，中捷安全第一，市府已要求北捷局再提全面性檢驗報告及解決方案，「不會為了通車而通車，安全是唯一最高原則」。

盧秀燕30日在市議會備詢前，接受媒體訪問時說明，市府不只針對故障列車暫時停駛，而是將所有列車一併停駛，就是希望全面檢測，不能只是針對個案檢視。然而，29日會議上，北捷局未針對系統性問題提出解答，尤其目前發生問題的兩列車，均為日本原裝進口，北捷局說法未能讓中市府接受，希望北捷局要真正提出全面性的檢測報告及解決方案。

針對媒體詢問試營運及通車時程，盧秀燕強調，必須視北捷局的報告及方案，是否能讓人安心滿意，且在找出問題、查明原因之前，市府不會為了通車而通車，安全是唯一最高原則。

中捷公司董事長林志盈表示，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，北捷局及日本川崎重工自11月23日開始檢測，截至29日止，共計30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。

然而，因拆解困難而未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心11月27日廠內調度，竟出現與首起斷裂相似的狀況，兩列車均由日本原裝進口。

對此，林志盈認為，市府擔心此為「系統性」問題，不能排除任何可能，因此，要求北捷局針對設計、材料、製造及安裝四大面向系統性檢查；甚至與日本、美國原廠直接視訊，進行操作過程說明，以確保市民安全，而不是換成新品，就能解決。

台中市交通局長葉昭甫說，北捷局原訂12月7日提出初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。葉昭甫強調，安全是最高原則，市府只有在安全無虞的情況下，才會討論後續時程。

台中捷運綠線自11月16日至12月15日進行試營運一個月，若試營運順利，預定12月19日正式通車。不過，因台中捷運綠線11月21日試營運時，發生一列車連結器軸心斷裂，基於安全起見，台中市政府自11月22日起，暫停試營運，並展開一系列的連結器軸心斷裂檢測與檢討。

(工商 )