東京證券交易所10月1日發生系統異常，造成東證1999年以來首次全日暫停交易。日本政府金融廳今天對東證及其母公司下達業務改善命令，東證社長宮原幸一郎並引咎辭職。

日本放送協會（NHK）報導，金融廳日前要求東證與其母公司日本交易所集團（JPX）針對系統異常提出報告，並前往兩家公司進行檢查。

金融廳檢查後認為兩家公司內部管理不佳，今天下達「業務改善命令」，要求徹底防止再發生類似事故。

東證因為系統異常被金融廳下達業務改善命令，這是2012年以來的第三次。

「業務改善命令」是金融廳對銀行或證券公司的行政處分之一，受到處分的金融機關須提出業務改善計畫，並定期報告執行進度。

報導指出，東證10月發生系統異常時，因設定失誤，導致備援系統未正常啟動；發生系統異常事故後，也沒有盡速重啟交易的規範，使得東證當天全日暫停交易。

日本交易所集團今天由CEO清田瞭召開記者會，宣布東證社長宮原幸一郎為負起責任而辭職，明天起由清田瞭暫代東證社長職務。

此外，日本交易所集團也對清田瞭處以減薪5成的處分，為期4個月，另有數名日本交易所集團與東證管理高層幹部遭減薪。

(中央社)