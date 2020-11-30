伊朗核武之父法克里薩德遇刺 德黑蘭室言報復

伊朗核武之父法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）上周五搭乘防彈轎車，行經德黑蘭東區時遇刺身亡。

據CNN新聞網與路透30日報導，伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）說，事發當時，他和妻子坐在車裡，還有3輛安全人員的專車隨行。當法克里薩德聽到像子彈擊中車的聲音時，便下車察看，而一輛停在距他座車約150米處的日產車上，隨即有遙控機槍彈如雨下。

法斯通訊社說，法克里薩德至少被擊中3次，而他的護衛也中槍。就在一陣掃射後，日產車爆炸，整場攻擊為時約3分鐘。而伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）周一則說，在暗殺中使用的槍枝為以色列製。據未具名的消息人士透露，這次恐怖行動中所用的武器上，有以色列軍事工業的標誌和規格。然而，以色列情報部長（Eli Cohen）周一稍早說，他不知道誰該負責。

另一方面，官方的伊朗學生通訊社（ISNA）也報導，伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）說，法克里薩德的座車遭槍擊，接著出現爆炸聲，隨後又傳出更多槍聲。不過，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）說，是先傳出爆炸聲，接著才傳出攻擊者的槍擊聲。

CNN指出，伊朗高層官員紛紛指責以色列，並誓言將採報復行動。但伊朗通訊社間的說法互相衝突，難以獨立加以證實。

而伊朗外交關係戰略委員會（Strategic Council on Foreign Relations）主席哈拉濟（Kamal Kharrazi）說，這次暗殺有如伊朗第二號人物蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的遇刺事件。

(中時新聞網)