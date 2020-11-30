台南市北區海安路一家民宿，10月29日提供王姓男顧客入住一晚，王嫌當晚暗地偷走大門鑰匙，30日再度入侵開走民宿張姓女負責人轎車，再打電話擄車勒贖，警方數小時後在一棟複合式釣蝦場5樓包廂將他逮捕，依竊盜與恐嚇取財將他送辦。

經營民宿還得防不良房客，29歲王嫌10月底入住北區一家民宿，卻圖謀不軌，當晚暗地偷走鐵捲門遙控鑰匙，張姓屋主未警覺，以為鑰匙不見，王嫌事隔1個月，30日潛入民宿屋內，開走張女放在屋內的汽車。

王嫌將車偷走後，以電話與通訊軟體向張女恐嚇，要求匯錢還車，但未詳細說明贖款金額，張女才驚覺是擄車勒贖，向警方報案。

警方循線查到王嫌將車停放在一家複合式餐飲大樓停車場，並進入大樓內，警方在5樓網咖包廂內發現王嫌，汽車與民宿鐵門鑰匙都放在包廂桌上，令他百口莫辯，當場將他逮捕。

王嫌坦承因積欠債務鋌而走險，警方依照竊盜與恐嚇取財移送台南地檢署偵辦。

(中時 )