南投縣仁愛鄉往奧萬大路段，30日中午12點半左右，驚傳巴士翻覆意外。一輛中型巴士載滿20名來自高雄忘憂草旅行社的遊客，包括司機共21人，行經親愛部落往奧萬大1.5公里處，突然煞車失靈衝到對向車道翻覆，車上1名黃姓乘客（57歲）過程中遭拋出車外，到院前無生命跡象，搶救無效死亡。其餘包括巴士司機在內，共20人輕重傷，分別11人送往埔里榮總醫院丶9人送往埔里基督教醫院救治。

埔里榮總急診室醫師黃順祥醫師說明，翻車事故共11名傷患送至埔里榮總，有3名是重傷病患，其中1名出血性休克，雙側大腿骨折，轉往台中榮總進一步確認；1名患者頭部重傷，正在電腦斷層檢查，後續處理待確認。

而1名女性左側肋骨3根斷裂，腿部粉碎性骨折，傷勢嚴重轉往高雄榮總進一步治療。據了解，該名傷患是翻車事故死亡黃男的妻子，目前意識清楚，但尚未得知先生的狀況，治療過程頻頻向醫師詢問先生的狀況，但埔榮考量患者精神和療傷第一，僅告知持續幫忙聯繫她的先生，目前不知丈夫已經不幸罹難。意外讓夫妻天人永隔，令人相當悲痛。

黃順祥表示，11名傷患皆意識清楚，8名輕傷患者也由埔里榮總醫院積極處理中。

另有賞楓團9名傷者，經由救護車送往埔里基督教醫院急救，其中2位民眾表示不看診。急診室醫師蔡明智說明，收治7個賞楓團車禍傷者，其中6位擦挫傷撕裂傷，另1位重傷的47歲男子，主要為胸椎爆裂性骨折，顏面大面積撕裂傷，正在手術室開刀中，其餘病患正在緊急救治中。

(中時 )