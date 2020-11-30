美國總統川普在感恩節當天的記者會上痛罵記者「哪根蔥」，儘管火爆言語令人詫異，不過網友們反倒在記者會上找到更大亮點，原來他坐在一張小桌子後面，和他高大的身材不成比例，後續網友們推出各式各樣的梗圖，嘲諷川普幼稚如兒童的行徑剛好配這張兒童尺寸的桌子。

美國總統川普在感恩節記者會上痛罵路透社記者「哪根蔥」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普在大選中敗給對手拜登後，26日首度在白宮召開記者會回應記者提問，25分鐘的記者會上氣氛相當火爆，當路透社記者梅森（Jeff Mason）追問川普會不會承認敗選時，川普火氣上來，對著梅森大罵「我是美國總統」，「永遠不准和總統那樣說話」，痛罵記者是「哪根蔥」，他也重申大選「被操縱」，但也首度提到，如果選舉人團投票給拜登，他就會離開白宮。

毫無意外，川普再度對記者開砲的行徑馬上引起熱議，不過除此之外，網友們似乎找到了更大目標嘲諷川普，原來當天川普被安排坐在一張尺寸極小的木頭桌子後面回答記者提問，桌子的尺寸和他高大的身材形成強烈對比，從後續照片來看，川普的腳還必須斜放才能塞進去桌子下方空隙。

Trump: it’s a normal size desk?



desk guy (barely keeping it together): yea pic.twitter.com/eatmbEkiyu — Michael Tannenbaum (@iamTannenbaum) November 27, 2020

網友們也發揮想像力製作各種搞笑梗圖，包括將他拿來和電影「精靈總動員」（Elf）中諧星威爾法洛（Will Ferrell）飾演的大精靈做對比，也有人笑稱川普的下一張堅毅桌將是披薩盒中用來固定披薩、支撐盒子的塑膠「三角架」。堅毅桌（Resolute Desk）是白宮橢圓形辦公室裡的總統辦公桌。

Trump's next Resolute Desk. pic.twitter.com/zyj6GyvaKP — Untucked with Jeremy Newberger (@jeremynewberger) November 27, 2020

也有天才網友為川普P圖，在他胸前罩上兒童擦口水用的圍兜，嘲諷他還在包尿布，推特更出現「尿布唐」（#DiaperDon）的熱門標籤。還有網友製作動圖，指出記者會結束後，川普將像正在學步的幼兒那樣，屁股黏著椅子一跛一跛地離開。

Trump leaving his tiny desk press conference pic.twitter.com/61dE28zBQr — Lola THE DH & ROB MANFRED ARE BAD FOR BASEBALL (@lawbibliophile) November 27, 2020

另外也有網友指出，或許是白宮官員的陰謀，刻意安排「兒童桌」讓川普入座，以懲罰他最近幼稚如兒童的行為，一名網友說，「如果你表現得體，停止用謊言破壞公平的選舉，重新思考什麼對國家才是好的，而不是抱怨自己受到多麼不公平的待遇，也許你就會被邀請入座大男孩的桌子。」

Poor baby. You wost and got your widdle feewings hurted. #DiaperDon pic.twitter.com/DFem5SQHX7 — Cheri Dennen (@CheriDennen) November 29, 2020

(中時新聞網)